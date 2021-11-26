Первый случай заражения новым штаммом был выявлен в Израиле

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В Израиле выявили первого инфицированного новым штаммом коронавируса, передает ТАСС.

Им оказался гражданин, недавно вернувшийся из Малави.

"Штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле. Это гражданин, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции", - гласит сообщение пресс-службы Минздрава Израиля.

Все трое человек были вакцинированы. Их случай на данный момент расследуется, чтобы выявить возможные контакты с другими.

После выявления нового варианта B.1.1.529 Израиль запретил своим гражданам посещать ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини. А те, кто возвращается оттуда, должны в обязательном порядке изолироваться в отелях на некоторое время.

Напомним, ВОЗ начала изучать возможное влияние нового штамма из Южной Африки на диагностику, лекарства и вакцины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944116-pervyy-sluchay-zarazheniya-novym-shtammom-byl-vyyavlen-v-izraile/