Два случая заражения новым штаммом COVID-19 выявили в Гонконге

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В карантинном отеле в Гонконге выявлено два случая заражения новым штаммом COVID-19, обнаруженным в ЮАР и Ботсване, передает РИА Новости.

Оба зараженных находились на карантине в отеле Regal Airport Hotel после прибытия в Гонконг из-за границы. Известно, что первый пациент, обозначенный как случай 12388, прилетел из ЮАР 11 ноября и сразу же поселился в гостинице. Тест на вирус у него взяли 13 ноября, на следующий день он дал положительный результат, и больного перевезли в больницу.

Второй зараженный – случай 12404 – прибыл в Гонконг днем ранее и тоже сразу же заселился в карантинный отель. Первые два теста, взятые 12 и 14 ноября, дали отрицательный результат, но тест от 18 ноября был положительным, и его также отправили в больницу.

Отмечается, что 12 человек, которые проживали в соседних номерах с зараженными с 11 по 14 ноября, должны пройти дополнительный двухнедельный карантин в центре Penny's Bay.

Департамент здравоохранения Гонконга подтвердил, что оба пациента заражены недавно обнаруженным в ЮАР и Ботсване вариантом B.1.1.529.

Напомним, ВОЗ созвала экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19. Специалисты ВОЗ обсудят, следует ли считать вариант вируса B.1.1.529 "вызывающим беспокойство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944115-dva-sluchaya-zarazheniya-novym-shtammom-covid-19-vyyavili-v-gonkonge/