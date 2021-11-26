Женщины-полицейские пострадали в ходе столкновений во время протестов феминисток в Мексике

Протестующие в Мексике. Кадр из видео: Twitter/Imminent Global News

Активисты, выступающие за права женщин, устроили демонстрации в Мексике, передает Би-би-си.

Согласно данным Amnesty International, каждый день в Мексике убивают в среднем 10 женщин или девочек. В связи с этим тысячи неравнодушных вышли на улицы городов по всей Мексике в Международный день борьбы за ликвидацию нападений на гендерной почве.

Однако местные власти решили применить против демонстрантов слезоточивые газ и дымовые шашки. Протестующие в ответ забрасывали полицейских бутылками, сигнальными ракетами, били молотками.

В итоге 17 человек, в числе которых 11 женщин-полицейских, получили ранения.

Также в этот день на акции протеста вышли женщины из Турции. В районе Таксим в Стамбуле собравшиеся демонстранты выкрикивали лозунги в защиту женских прав. А когда их попросили разойтись, начались столкновения со стражами порядка.

Кроме Стамбула протесты прошли в Анкаре, Измире, Анталии и других городах Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944095-zhenschiny-politseyskie-postradali-v-hode-stolknoveniy-vo-vremya-protestov-feministok-v-meksike/