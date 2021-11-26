Великобритания и Израиль ограничили перелеты из стран Африки из-за нового штамма COVID-19

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Великобритания и Израиль с 26 ноября приостановили перелеты в Африку из-за нового варианта COVID-19.

На сайте британского правительства говорится, что ЮАР, Ботсвана, Эсватини, Лесото, Намибия и Зимбабве включены в "красный список" с 26 ноября. С этого дня все коммерческие и частные рейсы из этих стран будут запрещены до четырех утра воскресенья 28 ноября.

"С полудня завтрашнего дня шесть африканских стран будут добавлены в красный список, полеты будут временно запрещены, а путешественники из Великобритании будут помещены в карантин", – сообщил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид в Twitter.

Резиденты, которые вернутся в Великобританию из этих стран после 28 ноября, должны будут провести карантин в отелях и пройти тестирование.

Как пишет "Интерфакс", Израиль также внес ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в "красный список стран" с наибольшим риском заражения COVID-19.

Иностранцам из этих стран запрещен въезд в Израиль, а возвращающимся гражданам нужно будет пройти карантин от семи дней до двух недель в гостинице, даже если они получили вакцину от COVID-19.

Ранее стало известно, что ВОЗ созвала экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944091-velikobritaniya-i-izrail-ogranichili-perelety-iz-stran-afriki-iz-za-novogo-shtamma-covid-19/