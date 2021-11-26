Pfizer заподозрила бывшую работницу в краже внутренних документов

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Pfizer заподозрила бывшую сотрудницу в краже внутренних документов компании, передает ТАСС.

Согласно предположению американской компании, бывшая работница Чунь Сяо Ли выкрала примерно 12 тыс. внутренних документов, включая информацию о самой вакцине Pfizer. Ей в этом могли помочь пять неназванных лиц.

В компании считают, что Чунь скопировала выкраденные документы к себе, чтобы передать их другому своему работодателю - фармацевтической компании Xencor, которая является конкурентом Pfizer. При этом она предоставила им другой ноутбук, чтобы обмануть их.

Pfizer подчеркивают, что не могут точно обвинять ее в этих действиях. Но просят суд Южного округа Калифорнии предоставить ей необходимое предписание, чтобы она сотрудничала со следствием.

Среди внутренних документов, подвергшихся утечке, помимо информации о вакцине, содержатся данные о средствах для борьбы с раком и информация об отношениях Pfizer с немецким партнером BioNTech. С последними они вместе разработали вакцину от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944072-pfizer-zapodozrila-byvshuyu-rabotnitsu-v-krazhe-vnutrennih-dokumentov/