Турция подала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 Turkovac

Вакцина Turkovac. Фото: twitter.com/Haberdar

Минздрав Турции подал заявку на одобрение собственной вакцины Turkovac для экстренного применения.

"Была подана заявка на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac", – сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

Как он также отметил, ведомство рассчитывает на то, что турецкая вакцина против коронавируса будет применяться по всему миру еще до конца этого года.

Агентство Anadolu сообщает, что препарат Turkovac находится на третьей фазе испытаний. В его разработке участвуют ученые Эрджиасского университета в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения. Отмечается, что работы по разработке вакцины турецкого производства начались еще с первых дней пандемии.

В сентябре Турция признала паспорта вакцинации Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944069-turtsiya-podala-zayavku-na-odobrenie-svoey-vaktsiny-ot-covid-19-turkovac/