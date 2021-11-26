Чехия ввела режим ЧП из-за COVID-19

Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images

Правительство Чехии с 26 ноября вводит в стране режим чрезвычайного положения на фоне увеличения количества больных COVID-19, передает iDNES.cz.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, рестораны, ярмарки, бары и ночные клубы будут закрыты с 22:00 до 05:00 утра в течение 30 дней. Кроме того, заведения общепита будут работать только на вынос. Участвовать в культурных и спортивных мероприятиях могут не более одной тысячи человек.

Власти Чехии также могут ввести обязательную вакцинацию для людей старше 50 лет, медицинских работников, сотрудников социальных служб, пожарных, полиции и военнослужащих.

По данным издания, в стране в среду было зарегистрировано 18 004 новых случая COVID-19, во вторник - 25 864 случая, что является максимальным показателем за день с начала пандемии.

Ранее Чехия ввела локдаун для невакцинированных и не болевших COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944043-chehiya-vvela-rezhim-chs-iz-za-covid-19/