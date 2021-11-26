СМИ: полиция применила слезоточивый газ против участниц протеста в Турции

Акция протеста в Стамбуле. Фото: evrensel.net

Полиция Турции применила слезоточивый газ против участников акции "Ночь феминисток" в Стамбуле, передает Evrensel.

Акция протеста приурочена к Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Женщины-активистки собрались в районе Таксим в Стамбуле, скандируя "Мы не молчим, мы не боимся, мы не подчиняемся".

По данным издания, полиция попросила демонстрантов разойтись, но после отказа применила слезоточивый газ.

Уточняется, что подобные марши проводятся ежегодно без согласования с турецкими властями.

Акции протеста против насилия также прошли в Анкаре, Измире, Анталии и других городах Турции.

Накануне стихийные акции протеста прошли в Турции после обвала лиры. Протестующие требовали отставки правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944033-smi-politsiya-primenila-slezotochivyy-gaz-protiv-uchastnits-protesta-v-turtsii/