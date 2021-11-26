Американские бизнесмены попросили США признать "Спутник V"

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Американская торговая палата обратилась к Вашингтону с просьбой признать сертификаты о вакцинации "Спутником V", передают "Известия".

По словам президента палаты Алексиса Родзянко, чтобы российским бизнесменам поехать в США, им необходимо иметь визу и прививку от COVID-19 препаратором, одобренным ВОЗ или американскими властями.

"Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", - сказал он.

В российском Минздраве изданию сообщили, что Россия и США уже обсуждали вопрос признания сертификатов вакцинации в прошлом месяце. После чего ведомство направило в США письмо с соответствующим предложением. Кроме того, глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее заявил, что все препятствия для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ устранены.

Напомним, в США изменились правила въезда для иностранных граждан. Въезд разрешен только лицам, имеющим подтверждающий сертификат (паспорт) вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944026-amerikanskie-biznesmeny-poprosili-ssha-priznat-sputnik-v/