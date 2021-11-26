ВОЗ созвала экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19

Мария Ван Керкхове. Фото: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 26 ноября, проведет срочную встречу, чтобы обсудить быстро распространяющийся штамм COVID-19, который был обнаружен в Ботсване и ЮАР, передает CNBC.

На экстренной встрече, как пишет издание, специалисты ВОЗ обсудят, следует ли считать вариант вируса B.1.1.529 "вызывающим беспокойство".

"Этот вариант имеет большое количество мутаций. И обеспокоенность заключается в том, что когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса", - сказала доктор Мария Ван Керкхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19.

Великобритания запретила с 26 ноября полеты из шести африканских стран, включая Южную Африку.

Директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил, что южноафриканские ученые обнаружили более 30 мутаций в данном штамме.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла отметил, что этот вариант также обнаружен и в Гонконге.

Ранее представители ВОЗ назвали главных распространителей коронавирусной инфекции. Они добавили, что все больше исследований ученых мира доказывают, что соблюдение профилактических мер сдерживает увеличение количества инфицированных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944014-voz-naznachila-ekstrennuyu-vstrechu-iz-za-novogo-shtamma-covid-19/