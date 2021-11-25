ВОЗ назвала главного распространителя коронавируса

Человек в маске. Иллюстративное фото: Bloomberg/Toru Hanai/Getty Image

Представители ВОЗ назвали главных распространителей коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

"Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", - утверждают в Европейском бюро ВОЗ.

Они добавили, что все больше исследований ученых мира доказывают, что соблюдение профилактических мер сдерживает увеличение количества инфицированных.

"Применение всех профилактических мер - использование масок, гигиена рук и дыхательных путей, физическое дистанцирование, адекватная вентиляция в помещениях, тестирование, отслеживание контактов, карантин, изоляция и другие меры профилактики и контроля инфекции - обеспечивает максимальную защиту общества от вируса", - отметили специалисты.

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что маски эффективны в борьбе с COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943896-voz-nazvala-glavnogo-rasprostranitelya-koronavirusa/