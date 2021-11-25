Глава Instagram согласился дать показания в Конгрессе США

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Глава Instagram даст показания в американском Конгрессе, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Глава социальной сети Адам Моссери согласился предстать перед законодателями США 6 декабря. Ему будут задавать вопросы о безопасности несовершеннолетних в Интернете.

Первые слушания в Сенате Конгресса США состоялись в октябре. После того, как бывшая сотрудница компании Facebook, которая недавно была переименована в Meta, Френсис Хауген передала СМИ компрометирующие данные.

Предоставленная ею информация свидетельствовала, что в Facebook знали о вредоносном психологическом влиянии Instagram на подростков. По словам Хауген, в компании не принимали мер и даже поощряли такую тенденцию ради увеличения прибыли.

С начала слушаний перед Конгрессом уже выступил основатель Meta Марк Цукерберг.

Напомним, ранее разработчики Instagram сообщили, что ввели функцию, которая защищает пользователей от оскорблений в комментариях и сообщениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943887-glava-instagram-soglasilsya-dat-pokazaniya-v-kongresse-ssha/