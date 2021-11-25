Польша заявила о нежелании вводить санкции против Беларуси

Матеуш Моравецкий. Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не хочет вводить новые санкции против Минска, передает РИА Новости.

По словам Матеуша Моравецкого, Польша считает, что "конфликт никогда не является хорошим решением".

Он добавил, что Варшава будет искать решения для предотвращения экскалации.

"Мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Беларуси – закрытие очередных пунктов пропуска, закрытие торговли, но мы не хотим этого делать. Мы не хотим довести до деэскалации", – отметил премьер Польши.

Политик подчеркнул, что предыдущие санкции в отношении авиакомпаний привели к уменьшению напряжения на границе и исключили прибытие новых мигрантов.

Ранее Польша отказалась впускать к себе мигрантов, чтобы выслать их обратно на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943849-polsha-zayavila-o-nezhelanii-vvodit-sanktsii-protiv-belarusi/