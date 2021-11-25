Врач Белого дома заявил об удалении у Байдена предраковой опухоли

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ ERIC BARADAT / Contributor

Врач Белого дома О'Коннор заявил, что у президента США Джо Байдена была удалена потенциально предраковая аденома, передает РИА Новости.

По словам Кевина О'Коннора, врача Белого дома, полип, удаленный у американского лидера, был идентифицирован как трубчатая аденома. Это доброкачественное образование, которое считается "потенциально предраковым повреждением".

"У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году", - говорится в заявлении Белого дома.

Накануне журналисты усомнились в крепком здоровье Джо Байдена из-за его походки. Врач из Нью-Йорка Марк Сигел связал более асимметричные шаги Байдена с возможным развитием деменции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943819-vrach-belogo-doma-zayavil-ob-udalenii-u-baydena-predrakovoy-opuholi/