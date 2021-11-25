Илон Маск продал акции Tesla еще на 1 млрд долларов

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Основатель Tesla Илон Маск снова продал акции компании более чем на один миллиард долларов, передает Life.ru со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, предприниматель реализовал еще 934 091 акцию на сумму 1,05 млрд долларов. Сообщается, что всего за несколько недель он продал 9,2 млн акций Tesla и заработал почти 9,9 млрд долларов.

Напомним, в начале ноября самый богатый человек в мире провел опрос в Twitter, стоит ли ему продать 10% своих акций, чтобы расплатиться с налогами. Пользователи одобрили его идею. И теперь ему, чтобы достичь необходимого показателя, нужно продать еще 17 млн акций Tesla.

Кроме того, Илон Маск потерял рекордные 50 млрд долларов за два дня после опроса в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943813-ilon-mask-prodal-aktsii-tesla-esche-na-1-mlrd-dollarov/