Путин заявил, что привился экспериментальной назальной вакциной от коронавируса

Владимир Путин. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился экспериментальной назальной вакциной от коронавируса.

Как пишет агентство "РИА Новости", о своем желании стать добровольцем на испытаниях нового препарата президент заявил 22 ноября на встрече с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"На следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно – вот этот порошок назальной формы", – пояснил глава России.

Он рассказал, что Логунов в обычный шприц вместо жидкости набрал порошок, попросил глубоко вдохнуть и "пшикнул с одной стороны, с другой стороны". По словам Путина, он 15 минут посидел, и на этом все закончилось, никаких ощущений не появилось.

Кроме того, президент напомнил, что 22 ноября ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт".

"Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал", – сказал Путин, добавив, что после ревакцинации и введения назального препарата он в среду уже занимался спортом.

Также президент России рекомендовал россиянам не только привиться от коронавируса, но и вовремя пройти ревакцинацию.

"Всем рекомендую своевременно не только пройти процедуру вакцинации, но и ревакцинации, что чрезвычайно важно.

(…) Давайте пойдем по этому пути, без всякого шума, без навязывания людям этой процедуры (вакцинации – прим. ред.). Но при помощи убеждения принятия своевременно необходимых решений", – сказал он.

При этом он отметил, что решение о том, стоит вакцинироваться от коронавируса или нет, должно оставаться добровольным.

"Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей", – добавил российский лидер.

Напомним, в марте этого года Путин привился от COVID-19 двухкомпонентным "Спутником V".

В середине октября Минздрав России разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943787-putin-zayavil-chto-privilsya-eksperimentalnoy-nazalnoy-vaktsinoy-ot-koronavirusa/