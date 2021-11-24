Сотрудники Google подписали обращение против вакцинации от COVID-19

Около 600 сотрудников компании Google подписали обращение против обязательной вакцинации от коронавируса, передает CNBC.
Согласно заявлению руководства, все сотрудники, работающие по контрактам, должны поставить прививку от COVID-19, даже если они не находятся в офисах. Оповестить компанию о своей вакцинации сотрудники должны не позднее 3 декабря.
В своем манифесте сотрудники Google просят руководство отказаться от общих требований вакцинации и создать собственные. Самих работников обращение призвало не отказываться от решения не прививаться от COVID-19.
Как ранее отметил в своем письме вице-президент Google по вопросам безопасности Крис Раков, основанием отказа от вакцинации могут быть религиозные убеждения и медицинские противопоказания, но исключения будут делаться в индивидуальном порядке.
Власти США предписали компаниям со ста и более сотрудниками полностью вакцинировать штат либо регулярно проводить тестирование на коронавирус.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943699-sotrudniki-google-podpisali-obraschenie-protiv-vaktsinatsii-ot-covid-19/