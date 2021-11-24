Сотрудники Google подписали обращение против вакцинации от COVID-19

Здание Google. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Около 600 сотрудников компании Google подписали обращение против обязательной вакцинации от коронавируса, передает CNBC.

Согласно заявлению руководства, все сотрудники, работающие по контрактам, должны поставить прививку от COVID-19, даже если они не находятся в офисах. Оповестить компанию о своей вакцинации сотрудники должны не позднее 3 декабря.

В своем манифесте сотрудники Google просят руководство отказаться от общих требований вакцинации и создать собственные. Самих работников обращение призвало не отказываться от решения не прививаться от COVID-19.

Как ранее отметил в своем письме вице-президент Google по вопросам безопасности Крис Раков, основанием отказа от вакцинации могут быть религиозные убеждения и медицинские противопоказания, но исключения будут делаться в индивидуальном порядке.

Власти США предписали компаниям со ста и более сотрудниками полностью вакцинировать штат либо регулярно проводить тестирование на коронавирус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943699-sotrudniki-google-podpisali-obraschenie-protiv-vaktsinatsii-ot-covid-19/