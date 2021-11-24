Пентагон заявил о новом подразделении по слежению за НЛО

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Министерство обороны США заявило о формировании нового подразделения, которое будет заниматься слежением за воздушными объектами, передает РИА Новости.

Новое подразделение носит название "группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам" (AOIMSG). Пришло на смену рабочей группе по НЛО.

"Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности", - говорится в сообщении Пентагона.

Они добавили, что в ведомстве внимательно следят за вторжениями любых неопознанных объектов. А также серьезно подходят к изучению каждого случая.

Напомним, в конце мая режиссер-документалист из США опубликовал видеоролик, на котором предположительно неопознанные летающие объекты преследуют американских военных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943687-pentagon-zayavil-o-novom-podrazdelenii-po-slezheniyu-za-nlo/