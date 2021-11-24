Япония объявила о продаже части своих нефтяных резервов

Фумио Кисида. Фото: Nikkei / Uichiro Kasai

Власти Японии заявили, что намерены продать часть запасов нефти из резервов, чтобы стабилизировать цены на рынке, передает ТАСС.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что их страна выделит на продажу часть запасов нефти из своих стратегических резервов. Но объем запасов, которые будут реализованы, он не назвал.

По его словам, решение о реализации нефти "было принято в соответствии с аналогичным решением властей США, с которыми Япония сотрудничает для стабилизации мирового нефтяного рынка".

Отмечается, что правительство Японии планирует продать около 4,2 млн баррелей нефти. Всего в запасах страны находится около 4627 млн баррелей нефти.

Ранее президент США Джо Байден разрешил использовать часть нефти из запасов, чтобы снизить цены на сырье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943676-yaponiya-obyavila-o-prodazhe-chasti-svoih-neftyanyh-rezervov/