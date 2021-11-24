Отсидевший 43 года американец сумел доказать свою невиновность и был освобожден

Кевин Стрикленд. Фото: Midwest Innocence Project

62-летний американец отсидел 43 года в тюрьме, сумел доказать свою невиновность и был выпущен из тюрьмы, передает Би-би-си.

В апреле 1978 года в штате Миссури были убиты три человека. Четвертая жертва - женщина по имени Синтия - смогла выжить. Впоследствии она опознала внешность стрелка, который имел сходство с подростком Кевином Стриклендом. Его арестовали, хотя никаких вещественных доказательств его виновности не выявили.

Спустя много лет Синтия, как единственный выживший свидетель тройного убийства, призналась, что могла ошибиться и выбрала "не того парня". И предпринимала множество попыток освободить Стрикленда. Но в 2015 году она скончалась.

12 присяжных на втором слушании были представителями белой расы. Они признали Стрикленда виновным в преступлении. Его приговорили к 50 годам заключения.

С самого начала Стрикленд настаивал на своей невиновности. По его словам, в момент преступления он сидел дома и смотрел телевизор. К тому же он был все еще подростком и не смог бы пойти на такое убийство.

Спустя 43 года суд признал свою ошибку и Стрикленда выпустили. Однако финансовой выплаты за нанесенный непоправимый ущерб ему не назначили.

"Ничто не вернет ему обратно те 43 года, которые он потерял, и он возвращается домой, в штат, который не будет платить ему ни цента за то, что у него украли. Это несправедливо", - говорит юридический директор Midwest Innocence Project Триша Рохо Бушнелл.

Потому что, согласно закону, компенсация выплачивается заключенным, которые были оправданы на основании доказательств ДНК, а не показаний очевидцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943630-otsidevshiy-43-goda-amerikanets-sumel-dokazat-svoyu-nevinovnost-i-byl-osvobozhden/