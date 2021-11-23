Президент США объявил о решении "распечатать" стратегические запасы нефти

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Президент США Джо Байден разрешил использовать часть нефти из запасов, чтобы снизить цены на сырье. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

"Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением", — говорится в пресс-релизе.

В Минэнерго США уточнили, что доступ к 32 миллионам баррелей предоставят с декабря по апрель на четырех нефтехранилищах в Техасе и Луизиане, где находятся стратегические запасы. Резервы восстановят в 2022-2024 годах. Продажу дополнительных 18 миллионов баррелей нефти, которую ранее одобрил конгресс, ускорят.

Решение открыть доступ к своим резервам согласованно приняли еще несколько стран — крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию. В Белом доме отметили, что "за несколько недель с момента объявления о проведении консультаций цены на нефть снизились примерно на десять процентов".

Как заявили в Министерстве нефти и природного газа Индии, там высвободят из стратегических запасов пять миллионов баррелей. В свою очередь, в правительстве Японии рассказали о намерении "распечатать" такое количество нефти, которого хватит на несколько дней. В Корее не сообщили, сколько сырья выпустят из резервов, подтвердив планы согласовать объемы и время "с США и другими дружественными странами".

Агентство Bloomberg называет решение открыть доступ к резервам "беспрецедентным шагом", на который основные потребители нефти пошли после того как страны ОПЕК+ проигнорировали призывы США существенно увеличить поставки на мировой рынок. Байдена критикуют за стремительно дорожающее топливо, обновившее в США семилетние ценовые максимумы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943606-prezident-ssha-obyavil-o-reshenii-raspechatat-strategicheskie-zapasy-nefti/