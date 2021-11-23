Беженцы на белорусско-польской границе впервые в жизни увидели снег

Беженцы в центре "Брузги" радуются первому снегу. Кадр из видео: Telegram/ РИА Новости

Нелегальные мигранты в центре "Брузги" на белорусско-польской границе порадовались первому выпавшему снегу, передает РИА Новости.

Беженцы в логистическом центре, расположенном в Гродненской области, впервые увидели снегопад. Прибывшие из Ирака мигранты снимали произошедшее на телефоны и пробовали снег на вкус, дети делали снежных ангелов и играли в снежки.

Из-за заметного похолодания отопление в центре усилили. По ночам температура на улице достигает минус 18-20 градусов.

Кроме того, у одного из мужчин выявили COVID-19. Он был госпитализирован. Всего в центре "Брузги" на данный момент находятся 1,8 тыс. нелегальных мигрантов.

Ранее польские военные заявили о новой попытке мигрантов прорваться на территорию не без помощи белорусских пограничников. Последние якобы светили им в глаза лазерами.

Также заместитель главы МИД Павел Яблоньский заявил, что Польша "ни в коем случае" не впустит к себе беженцев на белорусской стороне, чтобы отвезти их обратно на родину чартерными рейсами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943536-bezhentsy-na-belorussko-polskoy-granitse-vpervye-v-zhizni-uvideli-sneg/