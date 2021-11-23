Разработчики вакцины Pfizer отчитались об эффективности вакцины для подростков

Ребенку ставят вакцину Pfizer. Фото: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images

Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против COVID-19 на 100 процентов эффективна для подростков от 12 до 15 лет, говорится на сайте компании.

Согласно пресс-релизу, в исследованиях третьей фазы участвовали 2228 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Но только у 30 детей, которым был введен препарат-плацебо, подтверждены случаи инфицирования коронавирусом. А у подростков, получивших вакцину Pfizer, нет случаев заболевания COVID-19. Таким образом, препарат показал 100-процентную эффективность после введения двух доз.

"Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, демонстрирующие безопасность и эффективность вакцины COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет", - сказал генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Сахин.

Компании также планируют предоставить данные исследований для получения разрешений регулирующих органов для этой возрастной группы в других странах.

Ранее Минздрав Казахстана сообщил, что по состоянию на 22 ноября вакцину Pfizer получили 27 544 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943534-vaktsina-pfizer-pokazala-100-effektivnost-u-podrostkov/