Япония выделит около 16 млрд долларов на поддержку населения во время пандемии

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Власти Японии направят 1,8 трлн иен (15,8 млрд долларов) на финансовую помощь населению во время пандемии. Эти средства пойдут на начисление баллов, которые затем можно обменять на товары или услуги, передает Yomiuri.

Все обладатели пластиковых карт удостоверения личности смогут получить по 174 доллара частями, если эти карточки будут привязаны к банковскому счету и использоваться в качестве медицинской страховки.

Издание сообщает, что подобные удостоверения личности есть лишь у 39 процентов жителей страны, поэтому правительство таким способом намерено активно внедрять их, чтобы в будущем сделать универсальным средством для финансовых операций.

Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ предположил, что причиной снижения заболеваемости COVID-19 в Японии может быть "самоликвидация" дельта-штамма коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943499-yaponiya-vydelit-okolo-16-mlrd-dollarov-na-podderzhku-naseleniya-vo-vremya-pandemii/