Антиваксеры способствовали снижению кампании вакцинации в Румынии на фоне новой волны COVID-19

Бухарест, Румыния. Кадр из видео: YouTube/Touropia

Румыния страдает от противников прививки от COVID-19, которые поспособствовали заметному снижению кампании вакцинации, передает CNN.

Румыния переживает на данный момент четвертую волну заболеваемости COVID-19. Одну из самых разрушительных. При этом уровень вакцинации населения один из самых низких. С момента начала кампании привились лишь 36 процентов румынов.

Крупнейшим медицинским учреждением в стране является Университетская больница Бухареста. В морге там могут разместить около 15 тел. Но сейчас туда привозят не менее 41 умершего человека.

Причиной медленных темпов вакцинации стали недоверие населения правительству, дезинформация в соцсетях и укоренившиеся религиозные убеждения.

Одним из самых популярных антиваксеров является член Сената Румынии Диана Сосоака. Политик известна своими громкими высказываниями против вакцинации от COVID-19. А один раз даже пыталась помешать людям пройти в центр получить прививку. Также она распространяла слухи на телевидении и в Интернете.

Округ Сучава, недалеко от Бухареста, является очень религиозным. Многие из священников там выступают против вакцинации и этому поддается местное население.

"Очень немногие [священники] выступают за вакцинацию, и я определенно знаю некоторых, кто настроен против вакцины. Большинство из них предпочитают ничего не говорить ни за, ни против. У нас есть доказательства из больницы, от пациентов, которые являются частью религиозных общин, где их священник или пастор советует им не делать прививку, просто как так", - говорит заведующий главной больницей Сучавы, доктор Александру Каланча.

Их действия возмущают медицинских работников, которые пытаются убедить население в том, что COVID-19 действительно представляет опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943483-antivaksery-sposobstvovali-snizheniyu-kampanii-vaktsinatsii-v-rumynii-na-fone-novoy-volny-covid-19/