Четыре ошибочно осужденных афроамериканца были реабилитированы посмертно спустя 72 года

"Гроувлендская четверка". Фото: YouTube/WKMG News 6

Четыре афроамериканца были реабилитированы спустя 72 года после обвинения в сексуальном насилии, передает CNN.

В ночь 16 июля 1949 года у 17-летней Нормы Педжетт сломалась машина. Тогда, по ее рассказам, четыре мужчины подвергли ее сексуальному насилию.

Вскоре были арестованы Чарльз Гринли, Уолтер Ирвин, Сэм Шеперд и Эрнест Томас. Последний сбежал из-под стражи и был застрелен. Троих подвергли пыткам, таким образом "выбивая" признание, но сдался только один.

Отмечается, что в этой истории признания Педжетт были спутанными. Все присяжные признали их виновными практически без доказательств.

Гринли приговорили к пожизненному заключению. Ирвин и Шеперд - к смертной казни. Во время транспортировки для повторного судебного разбирательства шериф напал на них с оружием и потребовал самообороны. Шеперд скончался на месте, Ирвин притворился мертвым, но когда полиция поняла, что он жив, его приговор заменили пожизненным заключением.

Спустя 72 года родным все же удалось добиться справедливости. Всех четверых реабилитировали, а суд признал свою ошибку. И хотя никто из обвиненных не выжил, это все же вселило надежду обществу на справедливое правосудие.

"В течение семидесяти лет в историю этих четырех человек ошибочно приписывалось преступление, которое они не совершали. Как я уже сказал, хоть мы и ждали долго, никогда не поздно поступить правильно", - сказал губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Напомним, отсидевшему 43 года афроамериканцу разрешили доказать свою невинность в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943435-chetyre-oshibochno-osuzhdennyh-afroamerikantsa-byli-reabilitirovany-posmertno-spustya-72-goda/