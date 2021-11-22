Правительство Техаса заявило, что неконтролируемые потоки мигрантов представляют угрозу для американцев

Нелегальные мигранты хотят попасть в США. Фото: Jacob Garcia/Anadolu Agency via Getty Images

Официальные лица штата Техас выразили обеспокоенность по поводу неконтролируемого потока нелегалов, передает Fox News.

Очередной караван мигрантов близится в сторону южной границы США. Генеральный прокурор штата Кен Пэкстон заявил, что местные власти из-за неконтролируемого потока не смогут отследить всех этих людей.

"Это повлияет на всю нацию, потому что этих людей тайно перемещают в ночное время на самолетах и ​​автобусах. У некоторых из них COVID-19. Некоторые из них - торговцы наркотиками. Они потенциальные преступники. Они могут быть террористами", - говорит Пэкстон.

Ранее СМИ сообщили, что правительство США под руководством Байдена занимается тайными перемещениями нелегальных мигрантов по стране. Кроме этого, в страну прибывают несовершеннолетние нелегалы без сопровождения взрослых.

Также губернатор Техаса заявил, что из-за бездействия Байдена в отношении нелегалов в штате начала процветать торговля наркотиками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943291-pravitelstvo-tehasa-zayavilo-chto-nekontroliruemye-potoki-migrantov-predstavlyayut-ugrozu-dlya-amerikantsev/