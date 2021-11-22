Франция заявила о стремительном начале пятой волны COVID-19

Иллюстративное фото: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images

Французские власти сообщили о "молниеносном" начале пятой волны эпидемии коронавируса в стране, передает Le Figaro.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что число новых случаев заражения увеличилось на 80 процентов. По его словам, число заболевших на 100 тысяч человек выросло со 100 случаев до 164 случая COVID-19 за неделю.

Но, как отметил Атталь, Франция опережает другие страны ЕС по ревакцинации населения и в целом имеет широкий охват вакцинацией.

Однако представитель правительства так и не сказал, будет ли вводиться в стране локдаун из-за роста числа заболевших.

Ранее правительство Франции заявило о необходимости ревакцинировать жителей старше 65 лет.

В сентябре также стало известно, что около 260 человек во Франции получили просроченную вакцину Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943288-frantsiya-zayavila-o-stremitelnom-nachale-pyatoy-volny-covid-19/