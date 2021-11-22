Японские ученые объявили о самоликвидации дельта-штамма COVID-19

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Профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ предположил, что причиной снижения заболеваемости COVID-19 в Японии может быть "самоликвидация" дельта-штамма коронавируса, передает The Japan Times.

По мнению ученого, дельта-штамм COVID-19 мог исчезнуть из-за постоянных мутаций вируса, которые и "сломали" его. Он также не исключает, что снижение заболеваемости в Японии может быть вызвано вакцинацией населения.

"Дельта-штамм коронавируса в Японии распространялся очень быстро и не пропускал другие штаммы. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что в конечном итоге он стал неисправным и не смог производить свои копии. Учитывая, что число случаев не увеличивается, мы думаем, что в какой-то момент во время таких мутаций он направился прямо к естественной самоликвидации", – пояснил Иноуэ.

Издание отмечает, что три месяца в Японии наблюдался суточный прирост больных COVID-19 до 26 тыс. человек. Но на данный момент показатель снизился до 200 случаев.

Напомним, в августе система здравоохранения Токио оказалась на грани краха из-за нового рекорда по заражениям COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943240-yaponskie-uchenye-obyavili-o-samolikvidatsii-delta-shtamma-covid-19/