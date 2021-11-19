США захотели привить бустерной дозой взрослое население страны

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В США планируют разрешить вакцинацию бустерной дозой взрослого населения страны от 18 лет, передает Politico.

Мера будет предпринята Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на фоне растущего числа случаев заболевания COVID-19 по всей стране. В тандеме с вакциной Pfizer третьей дозой могут прививать также препаратом Moderna.

Этим летом разработчики Moderna заявили, что их бустерная доза показала эффективность при клинических испытаниях в 93 процента. С тех пор между ними и FDA ведутся переговоры по поводу разрешения прививать этим препаратом взрослое население США.

Известно, что ведомство изначально планировано дать разрешение на вакцинацию взрослого населения только Pfizer.

Окончательное решение по этому поводу будет вскоре вынесено официальными лицами. Но некоторые эксперты выражают озабоченность по поводу того, что в FDA ускоряют переговоры по внедрению Moderna в предстоявшую кампанию вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942995-ssha-zahoteli-privit-busternoy-dozoy-vzrosloe-naselenie-strany/