Ученый из США указал на самый первый возможный источник распространения COVID-19 в Ухане

Ухань. Фото: gettyimages.com

Американский ученый составил подробную хронологию распространения COVID-19, начиная с самых первых случаев заболевания, и указал на возможный источник заболевания, передает CNN.

Майкл Уороби из Университета Аризоны специализируется на отслеживании генетической эволюции вирусов. Он решил подробно изучить происхождение коронавируса и составил из имеющихся данных хронологию первых случаев COVID-19.

Ранее предполагалось, что первым зараженным человеком является 41-летний бухгалтер, который обратился в больницу 8 декабря 2019 года. Но Уороби исследовал документы об этом мужчине и обнаружил, что к врачам он обращался не из-за COVID-19, а из-за проблем с зубами.

И так как бухгалтер проживал в Ухане и не имел отношения к рынку морепродуктов Хуанань, многие ученые выдвигали идею, что SARS-CoV-2 изначально передался людям не на рынке, а где-то за его пределами в самом городе. Уороби своим исследованием опроверг эту теорию.

И если это не 41-летний бухгалтер, тогда самым первым человеком, заразившимся COVID-19, является работник рынка морепродуктов Хуанань. Мужчина заболел 16 декабря 2019 года. Госпитализировали его 22 декабря.

Уороби отметил, что большинство из 100 первых случаев COVID-19 были зафиксированы среди людей, которые проживали недалеко от рынка, является тоже убедительным доказательством, что изначально SARS-CoV-2 возник там.

Исследование ученого было опубликовано в журнале Science.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942962-uchenyy-iz-ssha-ukazal-na-samyy-pervyy-vozmozhnyy-istochnik-rasprostraneniya-covid-19-v-uhane/