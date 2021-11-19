Иракские беженцы с польской границы вернулись в Багдад

Женщина с ребенком вернулась из Беларуси в Ирак. Фото: SAFIN HAMED/AFP via Getty Images

Иракские мигранты, находившиеся на польско-белорусской границе, вернулись из Минска в Багдад, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель Управления гражданской авиации Ирака Джихад Казем, первый самолет с беженцами приземлился в четверг днем, 18 ноября, в Ираке. На борту Iraqi Airways находились 430 мигрантов. Из них 390 человек покинули самолет в Эрбиле, остальные продолжили путь до Багдада.

Консул Ирака в России и Беларуси Маджид Аль-Кинани рассказал, что на рейс из Минска был зарегистрирован 431 человек.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пропустит ни одного мигранта на польско-белорусской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942942-irakskie-bezhentsy-s-polskoy-granitsy-vernulis-v-bagdad/