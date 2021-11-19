Страны ЕС начали вводить локдауны для невакцинированных от COVID-19

Вакцинация в Германии. Фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Страны Евросоюза на этой неделе стали вводить строгие ограничения для граждан, которые не получили вакцину от COVID-19.

Словакия вводит локдаун 22 ноября, передает РИА Новости. Как пояснил Эдуард Хегер, премьер-министр страны, власти пошли на такой шаг, потому что больницы переполнены, больным уже не хватает коек.

Правительство Германии из-за растущего количества зараженных коронавирусом приняло решение ужесточить ограничения для граждан, которые не получили прививки и не переболели COVID-19, сообщает DW.

Стоит отметить, что первой на жесткий локдаун решилась Австрия. С 15 ноября непривитым и неболевшим COVID-19 жителям страны можно выходить на улицу, если они идут на работу, учебу, в магазин за продуктами или в аптеку.

Ограничения в Чехии вступят в силу с понедельника, 22 ноября. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, тем, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, запрещено посещать общественные места, концерты, выставки, развлекательные центры, заведения общепита, а также участвовать в массовых акциях.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, не нарушают права человека. Это решение суд принял после того, как житель Румынии заявил, что время, проведенное в 52-дневном карантине, равносильно лишению свободы. При том, что он не болел COVID-19 и не контактировал с зараженными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942925-strany-es-nachali-vvodit-lokdauny-dlya-nevaktsinirovannyh-ot-covid-19/