Талибы провели операцию против членов ИГ в Кабуле

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"Талибан" провел операцию против членов "Исламского государства" (обе организации запрещены в Казахстане и ряде стран), передает РИА Новости.

Операция против боевиков ИГ была проведена талибами на севере столицы Афганистана Кабула, сообщила местная полиция. На данный момент регион находится под контролем сил безопасности "Талибана".

В результате операции были ликвидированы минимум три члена "Исламского государства".

Противостояние могло затронуть дом экс-командующего афганского "Северного альянса". Но почему столкновения между боевиками проходили именно в этом месте, не сообщается.

В минувшую, среду в Кабуле прогремели два взрыва. Среди погибших числятся девять человек.

Несколькими днями ранее во время молитвы в мечети также прогремел взрыв. По предварительным данным, два человека погибли и десятки пострадали. Хотя точное количество смертей в результате инцидента не было названо.

Недавно экс-президент США Трамп назвал военный парад талибов "печальным зрелищем".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942776-taliby-proveli-operatsiyu-protiv-chlenov-ig-v-kabule/