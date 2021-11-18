Видео с падающим метеоритом над Россией появилось в Сети

Падение метеорита над Россией. Фото: кадр из видео

Жители нескольких регионов России в среду вечером, 17 ноября, стали свидетелями яркой вспышки в небе, передает InKazan.

Жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл сняли на видео, как горизонт освещается ярким светящимся шаром, а через секунды вновь темнеет.

Эксперты считают, что это был метеороид диаметром в один метр, который влетел в атмосферу и сгорел.

Отмечается, что 17 ноября прошел активный пик метеорного потока Леониды, около 15 метеоров в час. В целом до конца месяца еще будет действовать этот поток.

Ранее возможное падение метеорита сняли на видео в горящей Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942740-video-s-padayuschim-meteoritom-nad-rossiey-poyavilos-v-seti/