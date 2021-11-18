Чехия вводит локдаун для невакцинированных и не болевших COVID-19

Вакцинация в Чехии. Фото: MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что жителям страны, которые не получили прививку и не болели COVID-19, с 22 ноября разрешено выходить только в аптеки и продовольственные магазины, передает РИА Новости.

Непривитым жителям Чехии с понедельника нельзя будет посещать общественные места, массовые акции и различные службы.

"Как показывает практика, все иные до сих пор реализованные меры оказались недостаточными для предотвращения резкого роста заболеваемости коронавирусом", – сказал он.

В Чехии две дозы вакцины получили 6,2 млн человек, это чуть больше 70% населения, которые могут прививаться по возрасту.

Ранее локдаун для невакцинированных был введен в Австрии. Непривитым австрийцам будет запрещено покидать свои дома без надобности. На улицу им можно будет выходить лишь для того, чтобы пойти на работу или за продуктами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942722-chehiya-vvodit-lokdaun-dlya-nevaktsinirovannyh-i-ne-bolevshih-covid-19/