Индийский космический аппарат чуть не столкнулся со спутником США

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Индийский космический аппарат избежал столкновения с американским спутником, передает India Today.

Индийская организация космических исследований сообщила, что их орбитальный аппарат "Чандраян-2" вовремя увернулся от столкновения с американской автоматической межпланетной станцией NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

В противном случае инцидент мог бы вызвать огромные потери и большое количество обломков.

Расчеты обеих сторон показали, что радиальное расстояние между двумя спутниками будет составлять 100 метров. А расстояние до ближайшего сближения - три километра.

"Оба агентства сочли, что ситуация требует маневра предотвращения столкновения (МПС) для снижения риска сближения, и было взаимно согласовано, что орбитальный аппарат Chandrayaan-2 подвергнется МПС", - говорится в сообщении организации.

Столкновение должно было произойти 20 октября в 11:45 часов по Нур-Султану. Сам маневр ухода от столкновения осуществлен 18 октября в 20:52 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942615-indiyskiy-kosmicheskiy-apparat-chut-ne-stolknulsya-so-sputnikom-ssha/