Белый дом: Байден не считает Си Цзиньпина давним другом

Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger/UPI/Bloomberg via Getty Images

Американский президент не считает председателя КНР Си Цзиньпина своим "давним другом", передает РИА Новости.

Представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что хоть лидеров государств и связывают давние отношения, а также возможность вести открытый диалог, президент США не считает председателя КНР своим давним другом.

"Вы четко слышали от самого президента, что его и председателя КНР Си Цзиньпина связывают давние отношения, они провели вместе много времени и способны вести откровенный диалог, говорить напрямую. Вместе с тем он не рассматривает Си Цзиньпина в качестве своего давнего друга", – пояснил Бейтс.

Накануне во время виртуального саммита Си Цзиньпин в приветственной речи назвал Джо Байдена "давним другом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942555-belyy-dom-bayden-ne-schitaet-si-tszinpina-davnim-drugom/