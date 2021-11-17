Bloomberg представил "худший" сценарий миграционного кризиса на границе ЕС

Польские пограничники на границе с Беларусью. Фото: MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP via Getty Images

Публицист Bloomberg Андреас Клут в своей статье написал, что миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к вооруженному конфликту с участием России, передает РИА Новости.

Как отметил Андреас Клут, это наихудший сценарий развития события, и его реализация зависит от заинтересованности России и Беларуси.

"Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь", – пишет Клут.

Публицист предположил, что после начала конфликта между военными Беларуси и Польши, стороны будут вынуждены просить помощь у союзников. Он считает, что Минск обратится к России, а Варшава "задействует договорные обязательства НАТО".

16 ноября на польско-белорусской границе начались столкновения. Мигранты стали закидывать польских силовиков камнями. В ответ на агрессию польские пограничники начали стрелять из водомета и использовать светошумовые гранаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942538-bloomberg-predstavil-hudshiy-stsenariy-migratsionnogo-krizisa-na-granitse-es/