В Армении заявили, что 12 военных попали в плен на границе с Азербайджаном

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Минобороны Армении на своем официальном сайте сообщило, что двенадцать военнослужащих ВС попали в плен к азербайджанской стороне во время боев на востоке республики.

16 ноября на границе двух республик вновь начались бои. Стороны обвинили друг друга в нападении.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Армении, ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной. В ходе боев с обеих сторон идут потери личного состава.

"Интенсивность боевых действий не снизилась. В результате ответных действий армянской стороны противник имеет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя. У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются", - отмечается в сообщении.

Так, по данным ведомства, в плену оказались 12 человек - семь контрактников и пять срочников. Информация о погибших уточняется.

Как говорится в заявлении МО Армении, азербайджанские ВС используют артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942507-v-armenii-zayavili-chto-12-voennyh-popali-v-plen-na-granitse-s-azerbaydzhanom/