Politico: Байден трижды отклонял пакет санкций в отношении России

Джо Байден. Фото: Gettty Images/Bloomberg / Contributor

Американские чиновники рассказали, что Байден трижды отклонял предложенный подчиненными пакет санкций в отношении России, передает Politico.

В начале этого года представители Совета Национальной безопасности США предоставили Байдену примерный пакет санкций в отношении России. Как оказалось, американский президент трижды отклонял их. По его словам, предложенные санкции были недостаточно жесткими.

При этом, как отмечает высокопоставленный чиновник США, Байден не просил, чтобы меры были более карательными или "причиняли вред" жителям России.

В данном случае президент США стремился сделать их более продуманными.

"Скорее, президент хотел убедиться, что санкции были "разумными" и хорошо продуманными, чтобы повлиять на поведение Кремля", - говорит чиновник.

Напомним, в виртуальном форманте прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина, на которой американский президент заявил, что не поддерживает независимость Тайваня. Он отметил, что США не стремятся к конфликту КНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942415-politico-bayden-trizhdy-otklonyal-paket-sanktsiy-v-otnoshenii-rossii/