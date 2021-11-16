Мигранты на белорусско-польской границе начали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Нелегалы на белорусско-польской границе начали жаловаться на симптомы простуды, передает РИА Новости.

Мигранты, которые уже неделю живут на границе между Беларусью и Польшей, начали уже жаловаться врачам на симптомы ОРВИ.

"Беженцы обращались к белорусским врачам. Чаще всего жалуются на кашель и чихание. Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте", - говорит представитель гродненского пограничного отряда Надежда Масевич.

Напомним, правительство Польши сообщило, что в первом квартале следующего года намерена построить стену на границе с Беларусью. А Александр Лукашенко заявил, что ситуация на пограничной территории направлена на вовлечение в конфликт России.

Недавно первые группы беженцев на границе начали покидать стихийные лагеря. А официальные лица Беларуси ответили на обвинение западных стран в намеренном стимулировании процесса нелегальной миграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942412-migranty-na-belorussko-polskoy-granitse-nachali-zhalovatsya-na-simptomy-orvi/