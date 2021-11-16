Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

Ким Чен Ын. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил крупнейшее в стране строительство современного города в Самчжиене, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В последний раз северокорейского лидера видели 11 октября на выставке в Пхеньяне.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын побывал с инспекцией в Самчжиене, "чтобы лично ознакомиться с ходом третьего, заключительного этапа строительства". Уточняется, что глава КНДР часто посещает данный регион и уделяет пристальное внимание самой крупной стройке в стране.

"Строительство города Самчжиен станет отправной точкой новой революции для продвижения местного населения к цивилизованной материальной и культурной жизни", – передает слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал построить "непобедимую армию" перед лицом враждебной политики США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942394-kim-chen-yn-vpervye-za-dolgoe-vremya-poyavilsya-na-publike/