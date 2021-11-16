Стремительное распространение птичьего гриппа по всему миру насторожило эпидемиологов

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Специалисты обеспокоились стремительным распространением тяжелого птичьего гриппа в некоторых странах Европы и Азии, передает The Guardian.

Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила, что в последнее время наблюдается резкий скачок вспышек тяжелого птичьего гриппа в ряде стран Европы и Азии.

Эпидемиологи также обеспокоены тем фактом, что вирус может передаваться человеку. К примеру, в Китае в этом году им заразился 21 человек. Это больше, чем в прошлом году.

А недавняя вспышка птичьего гриппа на ферме в южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто вынудила забить 770 тыс. голов домашней птицы.

О вспышке данной болезни на северо-востоке Японии сообщили местные власти.

Что касается стран Европы, случаи забыли зафиксированы в Норвегии и Шотландии. По словам экспертов, вирус передается домашним птицам от диких во время миграции последних.

Поэтому правительство Бельгии поручило всем фермерам держать своих птиц в закрытом помещении. Такие же меры предприняли в начале этого месяца Франция и Нидерланды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942381-stremitelnoe-rasprostranenie-ptichego-grippa-po-vsemu-miru-nastorozhilo-epidemiologov/