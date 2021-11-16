Блинкен обвинил Россию в "безрассудном" поведении в космосе

Энтони Блинкен. Фото: Nathalia Angarita/Bloomberg via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований, поскольку на орбите остались тысячи обломков уничтоженной цели, говорится на сайте Госдепартамента.

В заявлении Блинкена отмечается, что обломки мусора, образовавшегося в результате испытания, будут долго угрожать космическим объектам, которые "жизненно важны для безопасности, экономических и научных интересов всех стран на десятилетия вперед".

Он также заявил, что "это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе".

По словам госсекретаря США, данный инцидент показывает, что Россия "своим безрассудным и безответственным поведением" готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами.

Ранее американские чиновники предупредили властей Евросоюза о возможном риске "вторжения" России в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942351-blinken-obvinil-rossiyu-v-bezrassudnom-povedenii-v-kosmose/