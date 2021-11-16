Блинкен обвинил Россию в "безрассудном" поведении в космосе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований, поскольку на орбите остались тысячи обломков уничтоженной цели, говорится на сайте Госдепартамента.
В заявлении Блинкена отмечается, что обломки мусора, образовавшегося в результате испытания, будут долго угрожать космическим объектам, которые "жизненно важны для безопасности, экономических и научных интересов всех стран на десятилетия вперед".
Он также заявил, что "это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе".
По словам госсекретаря США, данный инцидент показывает, что Россия "своим безрассудным и безответственным поведением" готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами.
Ранее американские чиновники предупредили властей Евросоюза о возможном риске "вторжения" России в Украину.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942351-blinken-obvinil-rossiyu-v-bezrassudnom-povedenii-v-kosmose/