Новый вариант "дельта"-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии

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В Норвегии обнаружили новый вариант "дельта"-штамма коронавируса, более известного в обществе как "индийский".

Очередной вариант "дельта"-штамма обнаружен в Норвегии, сообщает газета "Известия" со ссылкой на норвежские СМИ.

"У нас нет оснований утверждать, что данная разновидность имеет какие-либо особые конкурентные преимущества, поэтому мы не считаем его более заразным, чем обычная версия "дельта"-штамма", – заявил старший научный сотрудник Норвежского института общественного здравоохранения Олав Хунгнес.

В то же время глава отдела исследований Каролин Брагстад заявила, что доказательств тому, что существующие вакцины неэффективны против новой мутации, нет. Потому, с ее слов, пока нет причин для беспокойства.

В институте уточнили, что впервые новую версию "дельты" выявили в конце июня этого года. За последние месяцы штамм распространился по Норвегии, и в настоящее время его случаи регистрируются во многих ее регионах. В связи с этим ему присвоили международное обозначение AY.63.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942319-novyy-variant-delta-shtamma-koronavirusa-obnaruzhili-v-norvegii/