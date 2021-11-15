Бердымухамедов сыграл в мини-футбол с вице-министрами после саммита в Турции

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: YouTube/Хроника Туркменистана

Глава Туркменистана после Тюркского совета поиграл в мини-футбол с вице-премьерами страны, передает Хроника Туркменистана.

После участия в саммите Тюркского совета, который проходил в Стамбуле, Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в западный город Туркменбаши.

Там политический деятель Туркменистана поиграл в мини-футбол с вице-премьерами в спорткомплексе, что расположен на берегу Каспийского моря.

После этого Бердымухамедов проинспектировал строительство семиэтажного медицинского комплекса в городе на 400 мест. Структуру будущего учреждения ему продемонстрировали на планшетах и макетах.

Президент Туркменистана отметил, что строящийся медкомплекс должен стать центром для мероприятий международного значения в сфере здравоохранения. Затем провел рабочее совещание с вице-премьерами, руководителя Агентства по транспорту и коммуникациям и министром здравоохранения.

После чего он вылетел обратно в Ашхабад.

Напомним, Бердымухамедов показал навыки меткой стрельбы из пистолета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942277-berdymuhamedov-sygral-v-mini-futbol-s-vitse-ministrami-posle-sammita-v-turtsii/