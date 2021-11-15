Израиль разрешил вакцинацию от COVID-19 детей с пяти лет

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Министерство здравоохранения Израиля одобрило вакцинацию против COVID-19 детей в возрасте с 5-11 лет, об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию Центра по борьбе с эпидемиями (ЦАТАМ) и консультативной группы по борьбе с коронавирусом вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет", – говорится в заявлении.

Отмечается, что начало вакцинации для этой возрастной группы будет определено в ближайшие дни.

Ранее директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски одобрила вакцину Pfizer / BioNTech для детей от 5 до 11 лет. Отмечается, что эффективность вакцины составляет 91%. При этом серьезных побочных эффектов не обнаружено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942155-izrail-razreshil-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-detey-s-pyati-let/