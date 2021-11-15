Жесткий локдаун для непривитых ввели в Австрии

В ночь на 15 ноября в Австрии был введен локдаун для невакцинированных жителей, передает DW.
Об этом сообщил федеральный канцлер страны Александр Шалленберг. Решение было принято после стремительно растущего числа заболевших COVID-19. По его словам, не пойти на такие меры было бы неразумным и несправедливым по отношению к тем, кто уже давно привился.
"Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем", - отметил Шалленберг.
Таким образом, непривитым австрийцам будет запрещено покидать свои дома без надобности. На улицу им можно будет выходить лишь для того, чтобы пойти на работу или за продуктами.
С 8 ноября в Австрии только у привитых или переболевших есть доступ в спортивные залы, рестораны и кафе, парикмахерские или мероприятия с участием более 25 человек.
Всего в стране 948 тыс. зарегистрированных случаев COVID-19. Из них 11,6 тыс. - летальные исходы.
Напомним, инфекционист назвал три возможных сценария развития коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942151-zhestkiy-lokdaun-dlya-neprivityh-vveli-v-avstrii/