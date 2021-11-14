Сын Муаммара Каддафи подал документы на участие в выборах президента Ливии (видео)

Сейф аль-Ислам Каддафи. Фото: Getty Images/ IMED LAMLOUM / Staff

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи подал документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах.

Документы были поданы в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабха на юго-западе Ливии, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету al-Marsad.

"Сейф аль-Ислам Каддафи подал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах", - сообщили журналисты.

Также было опубликовано видео с подписанием необходимых документом сыном Муаммара Каддафи.

Отмечается, что о намерениях Сейфа аль-Ислама Каддафи побороться за президентское кресло представители политика сообщали еще весной прошлого года.

Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942119-syn-muammara-kaddafi-podal-dokumenty-na-uchastie-v-vyborah-prezidenta-livii-video/